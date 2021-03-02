Рухани назвал способ сохранения ядерной сделки

Единственный способ сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе – отмена санкций со стороны США, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Ядерная сделка не подлежит повторному обсуждению, и единственный способ сохранить ее - это отмена санкций со стороны США", - сказал он, добавив, что сокращение Тегераном выполнения своих обязательств стало следствием выхода США из СВПД и невыполнения обещаний европейских участников соглашения.

В то же время он подчеркнул, что сотрудничество иранской стороны и МАГАТЭ продолжается, передает ТАСС.