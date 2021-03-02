США представили санкционный список по ситуации с Навальным

Министерство финансов США опубликовало санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно представленному списку, ограничительные меры вводятся против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Также США ввели санкции в отношении 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, передает РИА Новости.

Кроме того, США вводят запрет на предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США, сообщил во вторник госдепартамент. Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за "использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан". Запрет коснется "предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США".

Помимо этого, США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, в космической сфере будет сделано частичное исключение, говорится в распространенном Госдепом США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса", - сказано в тексте.

При этом экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".