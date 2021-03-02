Водителей в Москве призвали к внимательности на дорогах

Во вторник и среду в Москве ожидается ухудшение ситуации на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Согласно прогнозу синоптиков, с вечера вторника и до 09:00 среды в Москве ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гололедица.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями", - отметили в департаменте.