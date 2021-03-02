В Казахстане наградили мужчину, спасшего выпавшую из окна девочку

Житель Павлодара Александр Жумабаев, спасший в октябре 2018 года выпавшую из окна шестого этажа девочку, награжден премией ADAM BOL AWARDS.

Торжественная церемония награждения лауреатов Первой глобальной казахстанской премии состоялась в Алматы 1 марта, в День благодарности. Александр Жумабаев стал одним из 12 счастливых обладателей этой награды.

Главным победителем Первой глобальной казахстанской премии стал студент из Усть-Каменогорска Артем Боровиков, вытащивший из ледяной воды зимнего Иртыша тонувшую пенсионерку, передает "Sputnik Казахстан".



Напомним, 21 октября 2018 года Александр Жумабаев, проходя мимо многоэтажного дома, услышал треск. Подняв голову, он увидел, что сверху летит москитная сетка, а следом за ней - маленькая девочка. Малышка приземлилась на кустарник. Когда Александр подбежал к ней, девочка не дышала. Он вернул ее к жизни, сделав искусственное дыхание. Вскоре он передал девочку приехавшим на место инцидента врачам скорой помощи.





