Глава МИД Грузии обсудит в Турции расширение двусторонних отношений

В среду, 3 марта, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится с визитом в Турцию.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений , а также актуальные региональные вопросы.

Визит Залкалиани в Турцию пройдет по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает "Грузия Online".