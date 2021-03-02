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Глава МИД Грузии обсудит в Турции расширение двусторонних отношений

Глава МИД Грузии обсудит в Турции расширение двусторонних отношений

В среду, 3 марта, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится с визитом в Турцию.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений , а также актуальные региональные вопросы.

Визит Залкалиани в Турцию пройдет по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает "Грузия Online".

 

 

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