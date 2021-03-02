Глава МИД Грузии обсудит в Турции расширение двусторонних отношений
В среду, 3 марта, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится с визитом в Турцию.
В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений , а также актуальные региональные вопросы.
Визит Залкалиани в Турцию пройдет по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает "Грузия Online".
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться