Жителям Ставрополья рассказали, как избежать третьей волны Covid-19

Министр здравоохранения Ставропольского Владимир Колесников рассказал в ходе брифинга в региональном правительстве, как избежать третьей волны коронавируса Covid-19.

Он подчеркнул, что в настоящее время количество выявленных случаев заражения в регионе за сутки колеблется в районе 100 человек, а коэффициент распространения инфекции невысок – на уровне 0,7-0,8.

"Здесь я хотел бы обратиться к жителям Ставрополья с тем, что нам еще рано расслабляться. Нужно понимать, что стабилизация – это ответная реакция на принятые меры по противодействию вирусу. Мы должны продолжать соблюдение масочного режима и дистанции.

Если мы перестанем это делать, неизбежно войдем в третью волну", - заявил министр.

Он напомнил, что Ставропольский край сумел избежать первой волны в ее грозной форме благодаря усилиям населения, врачей, правительства региона, краевого координационного совета по противодействию коронавирусу, жителей края.

"В тот раз не было пикового роста заболеваемости, мы избежали большого количества смертей, но не забывайте, что инфекция живет среди нас, и от того, как мы будем соблюдать противоэпидемические меры безопасности, зависит дальнейшее развитие событий", - цитирует Колесникова "Ставропольская правда".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрированы 47 482 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 43 434 жителей региона, умерли – 1089.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 268 215 случаев заражения.