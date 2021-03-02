Washington Post: Приведут ли события в Армении к госперевороту?

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Требование содержалось в заявлении, подписанном "несколькими десятками" высокопоставленных военных, которые сослались на "нападки" на вооруженные силы со стороны власти. В понедельник сторонники Пашиняна провели демонстрацию в одной части столицы, в то время как протестующие, требующие его отставки, собрались на другой площадке, пишет Washington Post.

Неясно, какими будут следующие шаги, и попытается ли армия отстранить правительство силовым путем. Но военные перевороты крайне редки на постсоветском пространстве, поэтому аналитики пристально следят за ситуацией и ее влиянием на региональную политику. Специалисты давно отметили, что СССР оставил демократии скудное наследство, но был в высшей степени неуязвим для переворотов, как и его союзники в Евразии и других местах были также устойчивы к переворотам.

Сегодня в мире военные перевороты случаются все реже, но все же случаются: например, в прошлом году в Мали; и в прошлом месяце в Мьянме. В мире было совершено 109 попыток государственного переворота в период с 1991 по 2020 год, но не все из них были успешными. Участие армии в смещении лидера - редкость. Неизвестно, выведет ли эта угроза переворота военнослужащих на улицы или свергнет правительство Пашиняна. Тем не менее этот кризис представляет собой серьезный вызов армянской демократии, военно-гражданским отношениям и хрупкому миру в регионе. Армия, которая когда-то была источником силы армянского режима теперь угрожает свергнуть правительство.

Что случилось в Армении

Парламент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром в 2018 году, когда "бархатная революция" отправила в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Эта смена режима стала результатом нескольких недель мирных протестов - последнего примера успешной "цветной революции". Но прошлой осенью в армянском обществе вспыхнуло недовольство мирным соглашением, по условиям которого после возобновления боевых действий Азербайджану была возвращена территория Нагорного Карабаха, оккупированная Арменией. На прошлой неделе военные выступили против увольнения первого заместителя начальника Генштаба ВС. Также сообщалось, что в декабре прошлого года военнослужащие отказалась применить силу против протестующих.

Бывшие президенты Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян поддержали призыв высшего офицерского состава с требованием отставки Пашиняна. Хотя Служба национальной безопасности Армении призывает сохранять спокойствие, ее позиция в любом столкновении также окажется критической. В минувший четверг Пашинян собрал тысячи своих сторонников на улицах Еревана и попытался отправить главу Генштаба в отставку. Однако в субботу президент Армении Армен Саркисян фактически встал на сторону армии, отказавшись подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Действительно ли это переворот

Стандартное определение переворота - незаконные действия, направленные на захват исполнительной власти в государстве. Несмотря на утверждения Пашиняна об обратном, неясно, является ли происходящее в Армении попыткой государственного переворота, если исходить из этого определения. Некоторые историки и политологи понимают под переворотом более широкое определение, которое включает действия, не связанные с прямыми попытками захвата исполнительной власти, в частности, попытки военных сместить действующего главу государства неконституционными средствами. В данном случае явный призыв к смещению главы правительства представляет собой акт неподчинения и, возможно, попытку государственного переворота.

Это, возможно, сближает ситуацию в Армении с боливийским сценарием, когда армия фактически вынудила президента Эво Моралеса уйти в отставку в 2019 году, но напрямую власть не захватывала. Как и в Боливии, в Армении происходят массовые протесты. На самом деле это довольно распространенное явление в преддверии попыток государственного переворота и смены режима.

Почему это важно

В основном это имеет значение для демократии в Армении, которая изо всех сил пытается создать демократические институты с момента объявления независимости в 1990 году. Многие аналитики рассматривали "бархатную революцию" как демократический прорыв против авторитарного режима. Конечно, это может обернуться тем, что некоторые называют "оправданным переворотом", если это реакция на планы правительства использовать армию против протестующих внутри страны. Но "оправданные перевороты" также редки, и в целом перевороты, как правило, увеличивают, а не уменьшают риск насильственных действий и репрессий.

Для специалистов потенциальное участие военнослужащих в попытке свергнуть правительство на постсоветском пространстве является неизученным событием. Успехи Армении в Первой Карабахской войне укрепили режим в Ереване и позволила создать мощный аппарат безопасности. Теперь мы можем быть свидетелями обеих сторон медали: когда вооруженные силы обвиняют правительство в проигрыше в войне, попытка государственного переворота становится все более вероятной.

Более серьезные последствия, если военные свергнут правительство и создадут более жесткий режим, могут поставить под угрозу мирное соглашение с Азербайджаном. При таком сценарии возрастает риск возобновления боевых действий в зоне конфликта, в результате которого уже погибли тысячи человек.

Неизвестно, удастся ли Пашиняну успешно преодолеть угрозу переворота. Ясно, что вызов, брошенный массовыми протестами в Армении, приобрел более широкие масштабы. Без лояльной армии, готовой защищать его режим, Пашинян может обнаружить, что у него мало возможностей противостоять нарастающим требованиям о его отставке.