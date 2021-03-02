Лавров и Камилов обсудили вопросы возобновления авиасообщения

Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили вопросы восстановления регулярного авиасообщения между двумя странами, информирует узбекское дипведомство .

Кроме того, министрами обсуждались возможности снятия имеющихся ограничений по въезду граждан Республики Узбекистан на территорию России.

Помимо этих вопросов, предметом переговоров также было текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекистано-российских отношений.