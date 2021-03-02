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Краснодар избавляют от незаконных гаражей

Краснодар избавляют от незаконных гаражей

Сегодня в краснодарском поселке Березовский стартовал демонтаж самовольно установленных здесь ранее почти полусотни гаражей. Уточняется, что снос идет на участке рядом с городским садом "Сосновый".

По данным местных СМИ, снос ведется согласно пожеланиям местных жителей, которые уже давно просили городские власти освободить участок под парковую зону. В скором времени н месте гаражных строений появится парк площадью почти в 7 гектаров.

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Вестник Кавказа

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