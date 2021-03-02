Технический комитет ОПЕК+ обсудил перспективы нефтяного рынка

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил на заседании технического комитета ОПЕК+, что ситуация на рынке нефти улучшается.

При этом он отметил, что с учетом сохраняющейся неопределенности на рынке "необходимо решительно подчеркнуть - осторожный оптимизм".

Баркиндо также отметил, что ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,8 млн баррелей в сутки, до 96 млн баррелей в сутки. По его словам, позитивными факторами являются оптимистичное изменение мировой экономики и устойчивый спрос в Азии.

Помимо этого, он констатировал, что пандемия коронавируса Covid-19 по-прежнему представляет риски для восстановления экономики.

Напомним, 3 марта состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса, а 4 марта - заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки.