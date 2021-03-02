Евросоюз анонсировал новую программу поддержки Донбасса

В 2021 году Европейский союз начнет новую программу экономической поддержки Донбасса предоставления государственных услуг в этом регионе. Такое заявление сделал сегодня председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, новая программа будет включать в себя также финансирование контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.

Ранее сегодня Шарль Мишель сообщил, что санкции Евросоюза в отношении России будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

Напомним, председатель Европейского совета прибыл с визитом на Украину утром 2 марта. В рамках поездки он посетит Донбасс, а также проведет встречу с Владимиром Зеленским.