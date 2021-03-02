Главная » Новости

Евросоюз анонсировал новую программу поддержки Донбасса

Евросоюз анонсировал новую программу поддержки Донбасса

В 2021 году Европейский союз начнет новую программу экономической поддержки Донбасса предоставления государственных услуг в этом регионе. Такое заявление сделал сегодня председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, новая программа будет включать в себя также финансирование контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.

Ранее сегодня Шарль Мишель сообщил, что санкции Евросоюза в отношении России будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

Напомним, председатель Европейского совета прибыл с визитом на Украину утром 2 марта. В рамках поездки он посетит Донбасс, а также проведет встречу с Владимиром Зеленским.

1140 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!