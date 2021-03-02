США будут подходить к вопросу отношений с Китаем с позиции силы

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен завил о том, что американская сторона должна подходить к взаимодействию с Китаем по всем вопросам с позиции силы

"Будь то вопросы противоборства, соперничества или сотрудничества, нам надо подходить к Китаю с позиции силы", - сказал дипломат, передает ТАСС.

В своей программной речи по внешней политике в госдепартаменте президент США Джо Байден назвал Китай основным конкурентом США.