Папа Римский предупредил о новом Всемирном потопе

Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирной потом.

"Это случится, если мы продолжим идти тем же путем",- подчеркнул понтифик, пояснив, что речь идет о принимаемых человечеством мерах для борьбы с глобальным потеплением.

Папа римский Франциск также напомнил, что Ной сумел пережить катаклизм благодаря добродетельности. В связи с этим он предложил властям бороться с климатическими изменениями, начав с искоренения коррупции и несправедливости.

Также глава Римско-католической церкви обратился к гражданам и политикам с призывом к благоразумию, передает РИА Новости.