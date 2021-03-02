Папа Римский предупредил о новом Всемирном потопе
Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирной потом.
"Это случится, если мы продолжим идти тем же путем",- подчеркнул понтифик, пояснив, что речь идет о принимаемых человечеством мерах для борьбы с глобальным потеплением.
Папа римский Франциск также напомнил, что Ной сумел пережить катаклизм благодаря добродетельности. В связи с этим он предложил властям бороться с климатическими изменениями, начав с искоренения коррупции и несправедливости.
Также глава Римско-католической церкви обратился к гражданам и политикам с призывом к благоразумию, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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