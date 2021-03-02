Школы Ставрополья переходят на усиленное патриотическое воспитание

В Ставропольском крае появится новая должность – советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями, сообщил губернатор Владимир Владимиров на совещании по вопросам реализации в крае пилотного федерального проекта по развитию воспитательной составляющей школьного образования.

Он сообщил, что в проекте будут участвовать 375 школ, а координаторами работу специалистов станут представители Российского движения школьников, а также региональный и муниципальные координаторы.

"Проект поможет нам растить поколение здоровое во всех отношениях. И в плане физической формы, и в части патриотизма, и воспитания в целом", - сказал губернатор.