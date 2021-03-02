США ввели санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным

США внесли в "черный список" по делу Алексея Навального семь должностных лиц высокого ранга российского правительства. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга.

"В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли, а также нашим международных партнеров", - подчеркнула она.

Представитель администрации напомнила, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Кроме того, против иностранных граждан, которые "участвуют в существенных сделках" с этими должностными лицами, могут быть также введены рестрикции.

Также США добавили в "черный список" по делу Алексея Навального 14 организаций. Из их числа 13 - это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России, передает РИА Новости.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".