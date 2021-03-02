Жириновский заявил о том, что уходит со всех постов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что написал заявление об уходе со всех должностей. Согласно документу, политик окончательно отойдет от дел с 1 мая 2036 года.
"Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия", - сказал он в интервью радио "Говорит Москва".
Жириновский также подчеркнул, что несмотря на относительно долгий срок предстоящей работы при нем "застоя не будет".
Политик пояснил, что на каждом съезде партии заводит разговор о своей пенсии, но его не отпускают.
Вестник Кавказа
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