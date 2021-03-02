Кадыров убедил Чимаева не завершать карьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Хамзат Чимаев передумал завершать карьеру.

По словам главы республики, он убедил спортсмена изменить свое решение.

"Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон", - отметил Кадыров.

Он также сообщил, что в ближайшее время Чимаев прилетит в Чечню, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. "А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!", -цитирует руководителя региона "Грозный Информ".

Напомним, ранее сегодня Хамзат Чимаев объявил на своей странице в Instagram о завершении карьеры. "Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все", - сказал боец.