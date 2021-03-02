Житель Тбилиси устраивал пытки собственной жене

Суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста жителю, устраивавшему пытки собственной жене. По данным следствия, 24 февраля текущего года обвиняемый применял пытки в отношении жены, так как счел, что она не имеет права дружить с представителями мужского пола и самостоятельно распоряжаться своими средствами.

Из-за гендерной нетерпимости мужчина на протяжении почти 5 часов применял физическое насилие по отношению к супруге. Он бросил ее на пол, а затем принялся наносить удары по разным частям тела. После этого обвиняемый заставил женщину стоять под холодным душем.

На следующий день мужчина угрожал членам семьи супруги огнестрельным оружием и применил физическое насилие по отношению к брату и отцу пострадавшей.

Ведется следствие. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, передает "Грузия Online".