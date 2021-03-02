Донские власти объяснили странный запах водопроводной воды

Различные антропогенные факторы, а также погодные условия и "цветение" воды в Дону оказали влияние на состав воды, поступающей жителям Ростова-на-Дону, - сообщил представитель администрации города.

"Основными факторами, влияющими на качество воды, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также антропогенное воздействие", - рассказал он, передает РИА Новости.

В нынешнем году такие изменения, обычно характерные для середины марта, произошли на две-три недели раньше обычного срока, и АО "Ростовводоканал" принимает все необходимые меры по ликвидации этих последствий, - добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что жители отдельных районов Ростова-на-Дону жалуются на то, что горячая вода в b[ кранах уже несколько дней пахнет рыбой и имеет зеленоватый оттенок.