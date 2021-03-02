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В США сообщили, чего хотят от России

В США сообщили, чего хотят от России

Президент США Джо Байдена хочет предсказуемых отношений с Россией, заявил представитель американской администрации высокого ранга, отметив, что американская администрация не будет перезагружать или ухудшать уже установившиеся взаимодействия.

"Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что эти отношения [с Москвой] будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель – это предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - цитирует ТАСС.

Также источник отметил, что в отношениях между США и Россией есть "враждебные элементы".

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