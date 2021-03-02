Жириновский назвал причину развала СССР

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что однопартийный режим – главная причина распада СССР.

По его мнению, спустя 30 лет всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв, что его окружало множество политиков.

"А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?", = написал он Telegram-канале.