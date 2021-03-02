Очередной аферист пытался нажиться на родных без вести пропавшего солдата в Армении

Сотрудники Службы нацбезопасности Армении задержали мошенника, требовавшего у отца без вести пропавшего военного $15 тыс за возвращение сына на родину. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что В. Г. узнал, что солдат-срочник Г. А. без вести пропал во время Второй Карабахской войны. В январе текущего года он связался с отцом военнослужащего А. А. и сообщил ему, что якобы у него есть связи в зарубежных странах, благодаря которым он выяснил, где именно находится срочник, пишет Sputnik Армения.

Аферист также заявил, что для организации возвращения военного на родину через третью страну требуется $30 тыс, половину суммы готова оплатить сторонняя организация, остальное должен покрыть отец военнослужащего. При этом, чтобы не оставлять следов, В. Г. предложил А. А. оформить перечисление денег как выдачу их в долг.

24 февраля злоумышленник обманным путем получил требуемую сумму, после чего сразу же был задержан сотрудниками СНБ Армении. Открыто уголовное дело, В. Г. арестован.