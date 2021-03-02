Жители Батуми снова встали на защиту бульвара от застройки

Акция протеста прошла у министерства образования и культуры Аджарии в Батуми. Люди выступают против строительства гостиничного комплекса вблизи бульвара.

Агентство охраны культурного наследия Аджарии выдало разрешение на строительство объекта "Амбассадор-Батуми", строительство уже началось.

"Мы просим министра остановить строительство и аннулировать разрешение, выданное агентством. В противном случае мы обратимся в суд. Мы не допустим, чтобы бульвар как памятник культурного наследия уродовался", - высказалась член инициативной группы "Защитим Батумский бульвар" Натия Апхазава, сообщает Первый канал.

Акция протеста против застройки территории Батумского бульвара проходит не в первый раз.