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ЕС назвал условие для отмены санкций против России

ЕС назвал условие для отмены санкций против России

Глава Европейского совета, высшего исполнительного органа ЕС Шарль Мишель обсусловил отмену антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений. 

"Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", - написал он в Твиттере в ходе своего первого визита на восток Украины.

Шарль Мишель выразил украинскому президенту Владимиру Зеленскому полную поддержку ЕС целостности и суверенитета Украины. 

Ранее ЕС ввел санкции против нескольких официальных лиц России в связи с делом Алексея Навального. 

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