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Стал известен новый формат "Евровидения-2021"

Стал известен новый формат &quot;Евровидения-2021&quot;

"Евровидение-2021" пройдет очно, однако составы делегаций, а также количество журналистов будут сокращены, решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщили организаторы турнира.

"Евровидение может состояться в рамках уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой конкурса, руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что в рамках выбранного сценария число участников в каждой из делегаций будет сокращено. Количество журналистов будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов смогут освещать музыкальный турнир в специальном пресс-центре.

Решение о присутствии зрителей на конкурсе организаторы пообещали принять позже.

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Вестник Кавказа

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