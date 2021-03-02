Карантин ослабили в Туркестанской области

Ряд карантинных ограничений, введенных ранее из-за пандемии, отменяется в Туркестанской области. Такое постановление издал главный санитарный врач региона, оно вступает в силу сегодня.

Теперь в регионе можно будет проводить спортивные мероприятия со зрителями, однако при заполняемости до 20% и при соблюдении ряда других мер, а также поминки по месту жительства (заполняемость до 30%, но не более 50 человек).

Остается в силе запрет на проведение зрелищных мероприятий, форумов, конференций, выставок, пишет Sputnik Казахстан.

Торгово-развлекательные центры смогут работать по будням и в выходные с 09.00 до 21.00

Также постановление разрешает работу объектов общепита на открытом воздухе в закрытых помещениях (не более 50 посадочных мест) в течение всей недели с 09.00 до 24.00. Откроются передвижные цирки, бильярдные клубы, детские развлекательные клубы при заполняемости до 30%.