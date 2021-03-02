Врач назвала простой способ снизить тягу к сладостям

Диетолог из Индии Пуджа Махиджа дала совет сладкоежкам.

"Сахар твой босс? Звонит тебе все время, в любое время? Самый простой способ убедиться, что это ты - босс, а не сахар, есть достаточное количество белка!" - написала она в блоге в Instagram.

Врач объяснила, что желание съесть что-то сладкое говорит о том, что "ваше тело на самом деле просит у вас белок". Достаточное потребление белка во все три приема пищи в течение дня избавит от сахарной зависимости.

Тяга к сладкому связана с голодом, а белок стимулирует выработку гормона лептина, которые блокирует голод.

Диетолог советует чередовать животный и растительный белок и не забывать включать в рацион орехи.