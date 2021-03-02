Нурмагомедов считает себя хорошим человеком

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими качествами вне спорта.

"Внутри октагона я один человек, но за его пределами – совершенно другой", - приводит слова Хабиба "Sports.ru.

Спортсмен подчеркнул, что в октагоне он показывает всю свою агрессию, свою готовность к любому исходу поединка. "Но я всегда ставил перед собой цель, чтобы мне подняли руку как победителю", - сказал Нурмагомедов.

Вне клетки Хабиб себя считает хорошим человеком "Как говорится: "Быть, а не казаться". В этом плане мне не сложно быть хорошим человеком. Но я не всегда хорошо отношусь к своим оппонентам", – заключил Нурмагомедов.