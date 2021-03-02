ЕС ввел санкции против глав СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры

По данным агентства DPA, Евросоюз во вторник вводит новые санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Санкции вводятся в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России, пишет агентство, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Вскоре документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.