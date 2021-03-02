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Объединенная оппозиция Армении потребовала Саркисяна "на ковер"

Объединенная оппозиция Армении потребовала Саркисяна &quot;на ковер&quot;

Оппозиционное "Движение за спасение родины" потребовало немедленной встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

В нем говорится, что объединенная оппозиция испытывает беспокойство в связи с сегодняшним решением Саркисяна по вопросу об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна: в нем президент не затрагивает вопрос об оспаривании в Конституционном суде соответствующего решения премьер-министра Никола Пашиняна.

"Исходя из вышесказанного, представители "Движения за спасение родины" требуют экстренной встречи с президентом Армении", - цитирует заявление Sputnik Армения.

Ранее в пресс-службе Саркисяна пообещали, что сегодня он направит в Конституционный суд о рассмотрении обращение о проверке конституционности поправок, внесенных в 2018 году в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

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