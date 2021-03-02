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Лукашенко: Россия и Беларусь готовы на союз, в котором "комар носа не подточит"

Лукашенко: Россия и Беларусь готовы на союз, в котором &quot;комар носа не подточит&quot;

Россия и Беларусь полны решимости создать такое объединение в рамках Союзного государства, что "комар носа не подточит", заявил белорусский президент Александр Лукашенко

"Мы полны решимости, это было наше общее мнение создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит", - отметил он на переговорах с премьер-министром республики Романом Головченко.

Лукашенко дал понять, что "никто не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет". "Все будет красиво и достойно", - добавил он.

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Вестник Кавказа

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