Кадыров получил в подарок зуб мегалодона

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок зуд древнейшей вымершей акулы - мегалодона.

Необычный подарок преподнес Кадырову министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев в ходе встречи.

Министр «передал Рамзану Кадырову зуб мегалодона - древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе ЧР по дороге к Нохчи-Келойским водопадам", сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что пандемия не убавила туристической привлекательности республики. "Несмотря на спад из-за распространения коронавируса, республика вошла в 20 регионов России, которые сохранили туристов", - отметил Байтазиев. По его словам, разработаны порядка 150 туристических маршрутов по Чечне.

Глава республики добавил, что необходимо использовать богатый природный потенциал Чечни для привлечения российских туристов.