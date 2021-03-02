Прямой рейс свяжет Нальчик и Сочи летом

Авиакомпания "Руслайн" намерена со 2 июня запустить прямой рейс из Нальчика в Сочи.

"Полеты будут осуществляться по средам и субботам на самолетах Bombardier CRJ 100/200 в компоновке 50 кресел", - сообщает пресс-служба аэропорта "Нальчик" в КБР, пишет "Интерфакс".

Самолеты будут летать по маршруту до 29 сентября, если спрос на направление сохранится, рейс станет постоянным.

В настоящее время регулярные рейсы из "Нальчика" выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Якутия".