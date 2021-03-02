Казахстан возобновит авиасообщение с Грузией

В Казахстане объявили о возобновлении авиасообщений с Грузией

С 16 марта будут выполняться полеты по маршруту Алматы – Тбилиси – Алматы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что обязательным условием в полетах будет строгое соблюдение санитарно – эпидемиологических мер, сообщает "Спутник-Казахстан".

В настоящее время у Казахстана возобновлено прямое авиасообщение с Россией, Украиной, Узбекистаном, Кыргызстаном, Южной Кореей, Беларусью, Нидерландами, Германией, ОАЭ, Турцией, Египтом, Грузией, Мальдивами.