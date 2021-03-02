Игорь Коротченко: у российского оружия в Армении есть всего одна проблема

Единственной проблемой российского оружия в Армении является его непрофессиональное использование армянскими военными – так сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прокомментировал критическое замечание вице-спикера парламента РА Алена Симоняна главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Напомним, Симонян заявил, что "российское оружие – лучшее в мире", однако "о выявленных проблемах российским партнерам известно не хуже, чем нам". Российский военный эксперт объяснил, как могут сочетаться эти две части слов армянского вице-спикера.

"У российского оружия есть только одна проблема – применение его теми, кто слабо подготовлен в профессиональном плане. И действительно, такие проблемы мы видели в том, как использовалось российское оружие войсками Армении в ходе боевых действий в Карабахе. Армянские военнослужащие, применявшие российское оружие, показали слабую профессиональную подготовку. Мне кажется, об этом Ален Симонян и должен говорить применительно к характеристикам российского оружия", - подчеркнул он.

К самому оружию претензий быть не может, поскольку российские военные успешно применяют его в боевых условиях. "Все претензии, которые есть у армянских политиков, они должны адресовать своим вооруженным силам. Дело в том, что все то оружие, что мы поставляли Армении, применялось российской армией в Сирии, и никаких проблем там не возникало", - напомнил Игорь Коротченко, добавив, что такие упреки в адрес России делаются в попытке объяснить населению поражение Армении в Карабахской войне.

"Подобная тактика политического выживания, когда виноватой оказывает Россия и ее вооружения, мягко говоря, не очень корректна с точки зрения союзнических отношений между Москвой и Ереваном. Кроме того, это оружие от России Армения получила в кредит, и неизвестно, когда эти кредиты будут возвращены и произойдет ли это вообще. На данный момент скорее стоит говорить о безвозмездной поставке в Армению современного российского оружия. При этом вместо слов благодарности мы видим, к сожалению, другую реакцию, что не может не изумлять", - отметил главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Впрочем, с учетом той тяжелой внутриполитической ситуации, в которой сегодня находится Армения, очевидно, что нам надо приготовиться к еще большим критическим высказываниям в адрес России и российского оружия со стороны наших армянских партнеров. Хотя, когда такое озвучивается в адрес России, слово "партнеры" надо ставить в кавычки", - заключил Игорь Коротченко.