Пашинян и Саркисян подчинят Генштаб Минобороны?

Руководство Армении планирует включить Генштаб ВС в состав Минобороны, рассказал глава оппозиционной фракции парламента "Процветающая Армения" Эдмон Марукян.

По его данным, правящий блок "Мой шаг" уже готовит соответствующий законопроект.

Оппозиционер обратил внимание, что такие серьезные изменения полностью меняют систему госуправления, ведь на данный момент функции Генштаба и Минобороны четко разделены. В связи с этим такие изменения могут быть приняты только на референдуме.

"Если премьер-министр Никол Пашинян действительно хочет сократить сверхполномочия главы правительства, усилить институт президента, то во многих случаях такие изменения в законах может принять парламент. Пусть начнет с таких изменений и покажет, что у него есть воля к этому", - приводит слова Марукяна Sputnik Армения.