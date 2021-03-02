Поездка бывшего абхазского чиновника в Грузию обернулась протестами

Абхазские оппозиционеры из числа ветеранов войны собрались у здания парламента в Сухуми. Поводом к недовольству членов движения "Аруаа" стала поездка бывшего помощника президента Абхазии Бинура Квирая в Грузию.

По данным ТАСС, на площади Свободы собралось около 150 человек. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Квирая поднимает тост в честь участника войны против Абхазии Давида Кварацхелия, называя того другом и говоря о желании построить в его честь парк.

Пресс-служба президента Абхазии заявила, что Квирая отправлен в отставку 19 февраля, и ему никто не давал полномочий вести переговоры с грузинскими властями. Служба государственной безопасности Абхазии уточнила, что видеоролик снят в 2020 году в селе Скурча Очамчырского района Абхазии.