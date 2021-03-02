В Москве заработает стационар для реабилитации после коронавируса

Постковидный стационар откроется в Москве, он будет принимать пациентов с тяжелыми последствиями после коронавируса.

"Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что это будет классический терапевтический стационар.