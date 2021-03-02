В ДТП в Казахстане погибли семь человек

В Костанайской области Казахстана в результате столкновения двух машин погибли семь человек, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

К месту ДТП были направлены две бригады скорой помощи.

Сообщается, что врачи подтвердили смерть всех участников аварии.

"Погибло 7 человек – трое мужчин в Lexus и четверо пассажиров Mitsubishi Pajero. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", – отметили в ведомстве.

Полицейскими было установлено, что Lexus двигался в Нур-Султан из Костаная, а водитель Pajero направлялся в сторону областного центра.