Оппозиционер раскрыл согласованный Пашиняном и Саркисяном способ уволить Гаспаряна

Лидер партии "Единая Армения" Артур Газинян сообщил, что президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян на встрече накануне договорились о том, чтобы все-таки лишить Оника Гаспаряна поста главы Генштаба, но не напрямую, а путем "юридических уловок".

"Армен Саркисян в среду обратится в Конституционный суд, но не для проверки указа премьер-министра (указ уволить Гаспаряна), а для оспаривания поправок в законе Армении "О военной службе" от 11 июня 2018 года", - пояснил Газинян.

В результате, указал он, решение премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна с его поста вступит в законную силу, и он по закону перестанет возглавлять Генштаб.

Вскоре после публикации поста Газиняна стало известно, что Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение Пашиняна об отставке Гаспаряна. Кроме того, он обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года на предмет его соответствия основному закону страны.