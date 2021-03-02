В России снова разрешены школьные экскурсии в музеи

Роспотребнадзор согласовал проведение в музеях школьных экскурсий при строгом соблюдении профилактических мер.

"Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России. В нем говорится, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и возобновления очных занятий учащихся в школах возможен прием музеями отдельных классов при неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа школьников может состоять только из учеников одного класса, запрещены массовые мероприятия с участием различных групп.

С просьбой разрешить школьникам ходить на экскурсии ранее обратился президент Союза музеев России, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.