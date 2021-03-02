Президент Армении не подписал заявление Пашиняна об отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба.

В заявлении говорится, что президент считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба Армении.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа. Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в Конституционный суд с отдельным заявлением "О статусе военной службы" от 2017 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Саркисян, придерживаясь своих обязательств, продолжит шаги, направленные на урегулирование ситуации в Армении.