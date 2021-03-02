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Президент Армении не подписал заявление Пашиняна об отставке главы Генштаба

Президент Армении не подписал заявление Пашиняна об отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба.

В заявлении говорится, что президент считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба Армении.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа. Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в Конституционный суд с отдельным заявлением "О статусе военной службы" от 2017 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Саркисян, придерживаясь своих обязательств, продолжит шаги, направленные на урегулирование ситуации в Армении.

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Вестник Кавказа

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