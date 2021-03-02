Азербайджанская версия встречи Нового года в день весеннего равноденствия (ч.1)

21 марта в мире будут отмечать Новруз-Байрам. День весеннего равноденствия как начало нового года многие народы праздновали с древнейших времен. Истоки многих ритуалов этого праздника обнаружены в древнетюркских, скифо-сакских, а также шумерских, египетских, этрусских, римских традициях. "Вестник Кавказа" подставляет исследование доктора исторических наук Гасана Гасанова об особенностях азербайджанской версии праздника Новруз-Байрама, который приходит к выводу, что она не имеет ничего общего с зороастрийской религией.

Традиция встречи Нового года в день весеннего равноденствия насчитывает несколько тысячелетий

Традиция отмечать наступление Нового года с приходом весны пришла из древности. Изначально эта церемония была посвящена умирающему и воскресающему богу. У древних египтян это был Осирис, у фригийцев – Аттис, у народов Западной Азии – Таммуз, у сирийцев и вавилонян – Адонис. Греки переняли в VII в. до н. э. у сирийцев и вавилонян культ Адониса, а через некоторое время римляне переняли у фригийцев поклонение Аттису и стали встречать Новый год с приходом весны. Традиция праздновать наступление весны сохранилась у многих народов до наших дней и символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. Невозможно точно определить, с каким из древних народов связано появление этого праздника - те, кто на протяжении веков создавал новогодние ритуалы, не задумывались об их истоках. Поэтому в азербайджанской версии встречи весеннего Нового года существуют ритуалы, происхождение которых требует разъяснения.

О незороастрийском происхождении тюркского, в том числе азербайджанского Новруз-Байрама

В современном Азербайджане есть мнение, что Новруз-Байрам – персидский праздник, который связан с зороастрийцами. Однако проведенное мною исследование дает основание утверждать, что азербайджанская версия тюркского праздника Новруз является одной из самых древних на Земле, не имеет никакого отношения к зороастризму и отличается от персидской версии встречи Нового года.

В зороастрийской книге "Бундахишн" (IX в.) написано, что год разделен на шесть периодов-гаханбаров, которые и признаются праздниками: середина весны, середина лета, праздник сбора урожая, праздник возвращения скота с летних пастбищ, середина зимы - ритуал в честь Фравартиша. Новруз-Байрам, знаменующий встречу Нового года в день весеннего равноденствия, среди перечисленных зороастрийских праздников отсутствует. Зороастрийцы не считают себя огнепоклонниками и не только не прыгают через огонь, как это делают азербайджанцы до сих пор, но считают это великим грехом. В зороастрийской книге о праведном Виразе говорится, что "держать огонь под собой грешно" и за это можно попасть в ад. Зороастрийцы разжигали праздничный костер не в честь прихода весны, а в честь прихода зимы и дня зимнего равноденствия в месяц дей, который по древнеперсидско-зороастрийскому календарю охватывает период от 22 декабря до 22 января.

В первоисточниках нет сведений о сугубо зороастрийском календаре. Поэтому за основу зороастрийского календаря условно принимается древнеперсидский календарь. Понятие "Новруз", часто используемое в средневековых источниках, не означает "день весеннего равноденствия", как принято сейчас считать в Азербайджане.

Во-первых, согласно древнеперсидскому календарю, Новруз в переводе с персидского языка означает "новый день", который мог быть в любом из календарных месяцев, причем совсем не обязательно как первый день нового года. Во-вторых, Бируни (973–1050) и Омар Хайам (1048–1131) отмечают, что мифический персидский царь Джамшид принял решение праздновать Новруз в качестве начала нового года 22 июня, в день летнего солнцестояния. Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм, Новый год, т.е. Новруз, отмечался именно 22 июня. Персы лишь в начале XI в., в исламский период, когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха стали отмечать Новруз в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает зороастровед Мэри Бойс, решение о праздновании Нового года в марте, в день весеннего равноденствия, приняли лишь в начале XX века.

Поэтому правильнее будет признать наличие двух различных версий встречи Нового года. Одна из них – тюркская, в том числе азербайджанская - в день весеннего равноденствия, а другая – персидская, когда традиционно праздник отмечался 22 июня и лишь в 1079 году был приурочен ко дню весеннего равноденствия решением сельджукского султана. (О причинах наличия в названии тюркского праздника персидского слова "Новруз" см. ниже).

Принимая во внимание описания Омара Хайама, персидский новогодний праздник Новруз представляет собой главным образом чествование персидского шаха, а тюркский и азербайджанский Новруз-Байрам –преимущественно народное веселье в честь наступления Нового года. Персидская традиция присутствия на новогоднем праздничном столе семи продуктов на букву "С" неприемлема для тюркских народов, так как один и тот же продукт на персидском и тюркском языках начинается с разных букв.

Зороастрийцы не могли быть основоположниками этого праздника, тысячелетиями отмечаемого тюркскими народами, поскольку идеология зороастризма отражает не общечеловеческую борьбу добра со злом, а всего лишь борьбу конкретных зороастрийских ариев с туранцами во главе с Афрасиабом, которого Махмуд Кашгарлы и Юсиф Баласагунлу идентифицируют с великим тюркским полководцем Алпаром Тонга.

Сообщения о древнетюркском календаре

Тюркский календарь состоит из двух ступеней, имея 12-летний годовой и внутригодичный сезонный циклы. Первые письменные сообщения тюркских источников об этом календаре относятся к VI в. В VIII в. тюркский 12-летний календарь широко используется в рунических текстах. В первой половине XI в. Бируни приводит перечень названий календаря. Во второй половине XI в. Махмуд Кашгарлы пишет о происхождении тюркского календаря: "С целью создания системы календаря царь приказал, чтобы животные двенадцати видов переплыли реку, и по тому, какое из них по счету переплывало реку, он называл год". Первой оказалась мышь, и возник "год Мыши", далее "год Быка", "год Барса", "год Зайца", "год Крокодила" или "год Дракона", "год Змеи", "год Лошади", "год Овцы", "год Обезьяны", "год Курицы", "год Собаки", "год Свиньи". После "года Свиньи" исчисление возобновляется с "года Мыши". Тюрки каждому году приписывают определенное качество, свойственное тому или иному животному.

Хотя этот календарь был продуктом языческого периода, он использовался и после принятия тюрками ислама. Турецкий исследователь Осман Туран отмечает, что календарь использовался в Азербайджане в период правления династии хулагуидов и в последующие времена. В персидскую практику тюркский календарь с началом года в день весеннего равноденствия в 1079 году внедрил сельджукский султан Джалаладдин Малик-шах.

Бируни в работе "Памятники минувших поколений" перечисляет названия тюркских месяцев: Улуг-ай, Кичик-ай, Биринчи-ай, Икинчи-ай, Учин­чи-ай, Туртинчи-ай, Бешинчи-ай, Олтынчи-ай, Йеттынчи-ай, Саккизинчи-ай, Токкузинчи-ай, Унинчи-ай. Подчеркнем, что первым упоминается Улуг-ай, означающий Великий/Большой месяц, вторым Кичик-ай – Малый месяц. (В азербайджанской практике эти месяцы называются Böyük-çillə и Kiçik-çillə. По одной из версий слово çillə означает "ветер".) Лишь третьим упоминается месяц Биринчи-ай и переводится как "первый месяц". Этот третий по последовательности перечисления месяц, согласно Улук-беку и современной уйгурской традиции, называется "Арам-ай", сходный с мартом, и именно с него начинается тюркский Новый год.

В седьмом параграфе тюркского календаря описанного Насреддином Туси в Зидж-Ил­хани говорится, что праздничными днями у тюрко-монголов считались: день Нового года, первый день каждого месяца и день рождения государя. Существует разница при определении Нового года по китайскому и тюркскому календарю. О времени начала Нового года у китайцев и тюрков Насиреддин Туси сообщает так: "Начало “нашего” сезона (то есть начало тюркского года) попадает на середину “их” (китайцев) сезона", т. е. китайский Новый год начинается с середины февраля, а конец весны – с середины апреля. Между ними, в марте, начинается весна и начало года у тюрков. Это подтверждается и многочисленными тюркскими письменными источниками.

Первые известные науке письменные сведения о применении тюркского календаря в Азербайджане относятся к XIII в., а Туси в своей работе "Zij-i-lkhani" впервые с научной точки зрения анализирует историю создания тюркского календаря: "Календарь, который используется нашим государем, является календарем китайского и тюркского народов". В "Zij-i-lkhani" Туси названия годов и месяцев, а также многие термины дает на тюркском языке. Кади Ахмед Куми, именуя календарь Хиджри "арабским ка­лендарем", "тюркский календарь" называет двенадцатилетним "животным календарем". В XIII–XIV вв. тюркский календарь применяется Фазлуллахом Рашидаддином в его монументальной работе "Джами ат-Таварих", в которой он одновременно использует как тюркский, так и исламский календарь.

Даты на основе тюркского календаря приводятся во многих работах тюркских авторов. В период династии Сефевидов тюркский календарь использовался как официальный правительственный календарь, применялся в официальных указах и других письменных документах правителей. Началом финансового года считался Новруз Байрам. В дальнейшем тюркский календарь применяли и в период правления Надир Шах Афшара (1736–1747), и в историографии периода Каджаров в XIX и XX вв., а перестали им пользоваться в Иране в связи со свержением тюркской династии Каджаров в 1925 году.