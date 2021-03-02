Водохранилища Крыма стали наполняться благодаря таянию снега

За последний месяц водохранилища Крыма пополнились более чем на 12 млн кубометров благодаря таянию снега и осадкам, подсчитали специалисты федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 48,308 млн куб. м, что на 12,256 млн куб. м больше, чем месяц назад, и на 11,636 млн куб. м больше, чем к началу зимы", - сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что к началу февраля в водохранилищах естественного стока на полуострове накопилось почти в 2,5 раза меньше воды, чем годом ранее.

По прогнозам синоптиков, Крым может ждать еще один год маловодья.