Президент Саркисян принял лидера "Просвещенной Армении"

Президент Армении Армен Саркисян и лидер оппозиционной "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян провели встречу сегодня днем. Об этом Марукян написал на своей странице в Facebook.

"С президентом обсудили возможные выходы из кризисной внутриполитической ситуации в стране, вопрос проведения досрочных выборов, а также целесообразность смены формы правления с помощью конституционных изменений", - приводит его слова Sputnik Армения.

Кроме того, оппозиционер также пожелал приболевшему президенту выздоровления.

Ранее Марукян, также в Facebook, сообщил о звонке премьер-министра Никола Пашиняна, который пригласил его на консультации завтра.