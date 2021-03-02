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В Саудовской Аравии к хаджу допустят только вакцинированных паломников

В Саудовской Аравии к хаджу допустят только вакцинированных паломников

Мусульманские паломники смогут посетить святые места в Мекке и Медине только после вакцинации от COVID-19. Данное решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщает газета "Указ".

"Основным условием участия в хадже является вакцинация от коронавируса", - говорится в заявлении главы Минздрава Саудовской Аравии Тауфика ар-Рабиа.

В этом году большой хадж к мусульманским святыням выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии в паломничестве приняли участие всего 10 тыс. человек.

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