Главная » Новости

СМИ: Санкции США против России будут идентичны европейским

СМИ: Санкции США против России будут идентичны европейским

Готовящиеся властями США санкции против России по делу Алексея Навального будут сопоставимы с ограничительными мерами, которые введет Европейский союз. Об этом со ссылкой на члена администрации в Белом доме сообщает Bloomberg.

По данным американского бизнес-агентства, санкции могут быть приняты в отношении 10 российских чиновников. 

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей стран-членов ЕС утвердил санкционный механизм в отношении России после того, как 22 февраля главы МИД государств Евросоюза приняли политическое решение об этом.  

510 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!