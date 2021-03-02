Главная » Новости

МЧС России 3 марта проверят все системы оповещения населения

МЧС России 3 марта проверят все системы оповещения населения

В среду в регионах России будет проводиться плановая масштабная проверка системы оповещения населения.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Жителей России просят сохранять спокойствие, проверка проводится для отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения о различных ЧС.

645 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!