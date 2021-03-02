МЧС России 3 марта проверят все системы оповещения населения

В среду в регионах России будет проводиться плановая масштабная проверка системы оповещения населения.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Жителей России просят сохранять спокойствие, проверка проводится для отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения о различных ЧС.