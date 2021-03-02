В Армении выразили недовольство российским оружием

Вице-спикер Национального собрания Армении, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян сегодня на брифинге снова поднял тему российского оружия.

Политик охарактеризовал его как лучшее в мире, а действия РФ в ходе Второй Карабахской войны - как "максимально союзнические".

"Вместе с тем, считаю, что о выявленных проблемах российским партнерам известно не хуже, чем нам", - цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Напомним, накануне пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что главу правительства ввели в заблуждение относительно эффективности "Искандеров". Через несколько часов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль удовлетворен заявлениями Еревана о том, что Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к такому выводу.