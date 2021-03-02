Лавров рассказал о противоречии во введении COVID-паспортов в Европе

Введение COVID-паспортов в Евросоюзе не согласуется с идеей о добровольной вакцинации, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что в ЕС неоднозначно воспринимается идея таких паспортов. "И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное", - пояснил глава российского МИД, пишет РИА Новости.

Лавров сказал, что введение "ковидного паспорта", может привести к тому, что "людей будут заставлять насильно (прививаться), если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".

В марте Европейская комиссия намерена представить проект закона об электронном COVID-паспорте.